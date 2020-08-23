Военные будут пресекать нарушения у памятников ВОВ в Минске

Белорусские военнослужащие будут охранять мемориалы объектов ВОВ в столице республики от радикально настроенных митингующих, заявил глава Минобороны Виктор Хренин.

Если участники незаконных митингов в Минске перейдут дозволенную черту и начнут устраивать провокации у памятников, то в дело вмешаются внутренние войска. По словам Хренина, белорусские военнослужащие не позволят, чтобы священные для всех жителей республики места были осквернены кем-либо, передает телеканал "360".

Митинги в Белоруссии началась после завершения президентских выборов в стране. Большая часть граждан республики отдала свои голоса за Александра Лукашенко. На втором месте по итогам избирательной процедуры оказалась Светлана Тихановская.