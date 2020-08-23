Лавров: цели США не вписываются в установленные Уставом ООН принципы

Цели США и их союзников не вписываются в установленные Уставом ООН принципы, об этом в ходе выступления на форуме "Территория смыслов" заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам дипломата, США и союзники не пытаются связать себя универсальными нормами международного права. Лавров напомнил, что подписи под Уставом никто не отменял, но цели США и их союзников не вписываются в благородные, равноправные, универсально одобренные ООН принципы. Также Лавров подчеркнул, что все меньше эти страны ссылаются на международное право и все активнее устанавливают свои правила.

"Правила эти изобретаются от случая к случаю, в зависимости от того, какую цель ставят наши западные коллеги в той или иной сфере международной жизни", — заявил Лавров на форуме.

Также глава российского МИД подчеркнул, что вслед за США санкциями стали увлекаться страны Евросоюза, вводя свои ограничения лишь в отношении тех, кого хотят сами.