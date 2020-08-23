«Милосердие» по заказу: почему Навального удобно лечить в клинике «Шарите»

Блогер Алексей Навальный больше суток находится в немецкой клинике «Шарите» в статусе гостя канцлера ФРГ. Из аэропорта до места госпитализации Навального везли в сопровождении машин бундесвера (ВС ФРГ).

Телеканал ZDF отмечает, что статус гостя канцлера позволяет обеспечивать круглосуточную охрану силами немецкой полиции и «речь не идет о политическом сигнале».

Политтехнолог, автор Telegram-канала Политджойстик Марат Баширов в комментарии «Политике Сегодня» напомнил, что канцлер ФРГ сыграла свою роль в судьбе другого российского осужденного – Михаила Ходорковского.

«Мы же все понимаем, что это не независимая история, — говорит Баширов. — Была произведена такая операция. Кстати, Ходорковский который находится на Западе. Его выпускали по просьбе госпожи Меркель (осужденный на 14 лет Ходорковский в 2013 году был помилован президентом РФ, сразу после освобождения из тюрьмы он улетел в Берлин – прим.ред.)».

Куда привезли Навального?

Клиника «Шарите» (с франц. «милосердие, любовь к ближнему») востребована у политиков и медийных личностей, выступающих против власти в какой-либо стране.

Так, осенью 2004 года, перед вторым туром президентских выборов на Украине, в клинику попал один из кандидатов Виктор Ющенко. Утверждалось, что его якобы отравили. Многие политологи считают, что эта информация повлияла на победу Ющенко на выборах. Интересно, что врачи венской клиники «Рудольфинерхаус», куда первоначально направили кандидата в президенты Украины, не нашли следов яда в организме.

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев утверждает, что в «Шарите» сфальсифицировали диагноз Ющенко по приказу спецслужб США, которые курировали «Оранжевую революцию» на Украине.

Через 10 лет, в марте 2014 года, в немецкое «Милосердие» в инвалидном кресле доставили другую жертву украинского режима – освобожденную из тюрьмы Юлию Тимошенко. Согласно диагнозу немецких врачей, у политика была хроническая грыжа межпозвоночного диска, что не позволяло ей ходить самостоятельно. Однако уже через два месяца Тимошенко привлекала внимание журналистов в коридорах Рады модельной походкой на шпильках и сменой прически.

В 2018 году на реабилитацию в «Шарите» доставили участника арт-группы «Война», основателя «Медиазоны» Петра Верзилова после того, как его госпитализировали в Москве с признаками отравления. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Об отравлении объявили их коллеги из немецкой клиники.

За чей счет лечат Навального

«За Навальным приехал специальный самолет с дорогостоящим оборудованием. Алексей Навальный никакой не самостоятельный оппозиционер. За обычным оппозиционером не посылают самолеты. Всегда нужно смотреть, где появляются деньги», — отметил Марат Баширов.

Организацией перевозки Навального занимался фонд Cinema for Peace («Кино во имя мира»). Его же сотрудники отправляли в эту же клинику Петра Верзилова два года назад. А аренду самолета до Берлина оплатил один из его главных спонсоров, миллионер Борис Зимин.

«Фонд, о котором упоминают, Зимин – это все неправительственные организации. Оплаты Зимина, конечно же, шли с зарубежных счетов, — комментирует Марат Баширов. — Но принимающей стороной выступила Германия. Немецкое законодательство не позволяет лечить иностранных граждан бесплатно. Поэтому эти организации очень интересные. То, что там в составе одного из комитетов находятся Михаил Горбачев и Гарри Каспаров, или оба Кличко — это очень весело. Но еще в состав входит Д.д. Рокфеллер, безумно богатый человек. Например, он спонсировал избирательную кампанию Макрона. Эти истории нужно расследовать».

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина в беседе с «Политикой сегодня» обратила внимание на реакцию сторонников Навального, которые игнорируют заслуги российских врачей.

«Печально, что в оппозиции множество благодарностей о Зимине, об этих фондах, и ни слова об омских врачах, о московских врачах, которые тоже приехали на консилиум. О людях, которые дали разрешение на вывоз Навального. Это очень некрасиво со стороны его соратников. Настоящих героев, российских врачей, забыли», — говорит Бутина.

Навальный как повод для новых санкций

История с Алексеем Навальным выгодна Западу с любым исходом, утверждает Марат Баширов. Ее можно будет использовать как повод для введения очередных санкций, как это было, например, с актом Магнитского.

По словам политтехнолога, Западу нужен новый политический сюжет для дискредитации власти в России, тем более, что не получился сценарий быстрой смены власти в Белоруссии.

«Сорвался сценарий [в Белоруссии]. Лукашенко обратился к России, которая является единственной страной, которая может помочь Белоруссии сохранить суверенитет. Поэтому Западу потребовался сюжет, который бы подорвал доверие к России, к действующей власти. Появляется Навальный», — считает Баширов.

По прогнозам эксперта, в случае выздоровления Навальный останется за границей.

Напомним, основателю ФБК (признан в России иноагентом) стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно посадили в Омске, Навального доставили в местную больницу, где он впал в кому. На следующий день в Омск прибыл спецборт от властей Германии. Также приехали московские врачи. Медикам удалось добиться стабилизации состояния пациента для его транспортировки на длинное расстояние.