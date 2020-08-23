Лавров: ситуация в Белоруссии стабилизируется

Ситуация в Белоруссии стабилизируется, но не всем это по душе, об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Диалог по реформе конституции является весьма перспективным для нормализации ситуации в Белоруссии, подчеркнул дипломат. По словам Лаврова, сейчас Запад предлагает расчертить Белоруссию "по своим лекалам". Он добавил, что Россия не будет выступать против любого формата диалога, который президент Белоруссии Александр Лукашенко предложит местной оппозиции.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК республики, 80,1% голосов избирателей набрал Александр Лукашенко, за его оппонентку Светлану Тихановскую проголосовало 10,1%.