Шойгу показал Мишустину на "Армии-2020" самое страшное для танков оружие

Экспозиция бронетанковой техники на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" заинтересовала председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Шойгу объяснил ему назначение и силу каждой машины.

Новейшие образцы российской бронетанковой техники увидел на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Сопровождавший его министр обороны РФ Сергей Шойгу, как сообщает ТАСС, особенно указал на боевую машину поддержки танков "Терминатор". Шойгу заявил, что страшнее этой машины для танков нет.