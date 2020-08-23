В Триполи митингующие против ПНС жгли покрышки и перекрыли дороги

Жители ливийской столицы вышли на улицы, требуя улучшения жилищных условий и доступности необходимых услуг в районах Горджи и Аль-Андалус.

Митингующие жгли автомобильные покрышки и перекрывали движение по направлению в Горджи и Аль-Андалус. Этими действиями граждане пытаются заставить администрацию разрешить "электрический вопрос": из-за того, что боевики воруют кабели линий электропередач, жители вынуждены жить без света.

Очередная акция протеста прошла сегодня, 23 августа, в Злитене — жители города выдвигают те же требования, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее стало известно о массовом отключении электроэнергии в жилых районах Триполи. Горожане собрались у здания бывшего женского военного училища — там раздавали топливо для дизельных генераторов. Такое явление как "дизельные очереди" стало неотъемлемой частью быта мирных граждан Ливии.