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14:37   23 Августа 2020
Происшествия

В Триполи митингующие против ПНС жгли покрышки и перекрыли дороги

В Триполи митингующие против ПНС жгли покрышки и перекрыли дороги

Жители ливийской столицы вышли на улицы, требуя улучшения жилищных условий и доступности необходимых услуг в районах Горджи и Аль-Андалус.

Митингующие жгли автомобильные покрышки и перекрывали движение по направлению в Горджи и Аль-Андалус. Этими действиями граждане пытаются заставить администрацию разрешить "электрический вопрос": из-за того, что боевики воруют кабели линий электропередач, жители вынуждены жить без света.

Очередная акция протеста прошла сегодня, 23 августа, в Злитене — жители города выдвигают те же требования, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее стало известно о массовом отключении электроэнергии в жилых районах Триполи. Горожане собрались у здания бывшего женского военного училища — там раздавали топливо для дизельных генераторов. Такое явление как "дизельные очереди" стало неотъемлемой частью быта мирных граждан Ливии.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #митинги #триполи

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