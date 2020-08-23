Путин считает армейские игры способом укрепления мира и взаимопонимания

Видеообращение к участникам и гостям международного военно-технического форума "Армия-2020" и международных армейских игр направил Владимир Путин. Он уверен, что подобные мероприятия укрепляют мир и взаимопонимание между народами и странами.

Одновременное открытие международного военно-технического форума "Армия-2020" и международных армейских игр взаимно обогатит зрелищные составляющие обоих мероприятий. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, как сообщает РИА Новости. Российский лидер считает также, что международные армейские игры способствуют укреплению мира и взаимопонимания между народами и странами.