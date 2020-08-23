В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

Единовременное пособие в размере 3000 рублей власти Вологодской области начислят тем семьям, где ребенок пойдет в первый класс.

Деньги, выделяемые из регионального бюджета, предназначены для покупки необходимых школьных принадлежностей. Если граждане уже получали детские пособия ранее, новые выплаты придут в беззаявительном порядке, остальные родители первоклашек смогут подать заявку в МФЦ в срок до 1 ноября, сообщает vologda-poisk.

В августе россияне рассчитывают получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, как это уже было в июне и августе. Однако на федеральном уровне решение пока не принято, а эксперты склоняются к тому, что субъекты РФ будут самостоятельно реализовывать меры поддержки малоимущих семей.