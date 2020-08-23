Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин считает армейские игры способом укрепления мира и взаимопонимания

Путин считает армейские игры способом укрепления мира и взаимопонимания

 Петербуржцам объяснили, какие правила нужно соблюдать в бассейнах

Петербуржцам объяснили, какие правила нужно соблюдать в бассейнах
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
СМИ сообщают о статусе гостя канцлера у Навального в Берлине

СМИ сообщают о статусе гостя канцлера у Навального в Берлине

 Бельгийские СМИ назвали украинский Майдан несостоявшейся революцией

Бельгийские СМИ назвали украинский Майдан несостоявшейся революцией
Путин считает армейские игры способом укрепления мира и взаимопонимания

Путин считает армейские игры способом укрепления мира и взаимопонимания

 Петербуржцам объяснили, какие правила нужно соблюдать в бассейнах

Петербуржцам объяснили, какие правила нужно соблюдать в бассейнах
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
СМИ сообщают о статусе гостя канцлера у Навального в Берлине

СМИ сообщают о статусе гостя канцлера у Навального в Берлине

 Бельгийские СМИ назвали украинский Майдан несостоявшейся революцией

Бельгийские СМИ назвали украинский Майдан несостоявшейся революцией
13:31   23 Августа 2020
Экономика

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

Единовременное пособие в размере 3000 рублей власти Вологодской области начислят тем семьям, где ребенок пойдет в первый класс.

Деньги, выделяемые из регионального бюджета, предназначены для покупки необходимых школьных принадлежностей. Если граждане уже получали детские пособия ранее, новые выплаты придут в беззаявительном порядке, остальные родители первоклашек смогут подать заявку в МФЦ в срок до 1 ноября, сообщает vologda-poisk.

В августе россияне рассчитывают получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, как это уже было в июне и августе. Однако на федеральном уровне решение пока не принято, а эксперты склоняются к тому, что субъекты РФ будут самостоятельно реализовывать меры поддержки малоимущих семей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#первоклассники #вологодская область #семьи с детьми #детские пособия #детские выплаты #выплаты на детей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...