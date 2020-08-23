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13:28   23 Августа 2020
Общество

Петербуржцам объяснили, какие правила нужно соблюдать в бассейнах

Петербуржцам объяснили, какие правила нужно соблюдать в бассейнах

Правила посещения петербургских бассейнов в условиях действия ряда ограничений из-за ситуации с коронавирусом озвучили в комитете по физической культуре и спорту Северной столицы.

Одна из петербурженок обратилась к главе города Александру Беглову с просьбой разъяснить, какие правила следует соблюдать при посещении бассейнов. Важно помнить о дистанции, отметили в комитете по физической культуре и спорту. На одного человека должно приходиться не менее десяти квадратных метров водной поверхности.

При групповых занятиях на одного посетителя должно выделяться не менее пяти квадратных метров. Что касается медицинских масок, в бассейне их носить не нужно. До этого Александр Беглов поручил проверить, как петербуржцы соблюдают масочный режим в общественных местах, среди которых транспорт и торговые центры.

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Автор: Юлия Яковлева
#петербург #беглов #бассейны

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