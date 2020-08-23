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Петербуржцам объяснили, какие правила нужно соблюдать в бассейнах
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
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13:12   23 Августа 2020
Армия

Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка С-400

Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка С-400

Финансовый механизм реализации контракта на поставку второго полка ЗРК С-400 в Турции обсуждают стороны соглашения. Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил об этом журналистам на форуме "Армия-2020".

Давление Вашингтона не смогло сломить волю Анкары, которая подписала с Москвой контракт на поставку второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Президент США Дональд Трамп, обещавший ввести санкции против Турции, пока не привел свою угрозу в действие.

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Автор: Яна Либерман
#турция #рособоронэкспорт #с-400

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