Встреча министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ состоится в начале сентября

Главы оборонных ведомств стран СНГ, ШОС и ОДКБ встретятся на совместном заседании в Москве в начале сентября. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Дату проведения совместного заседания министров обороны этих государств Шойгу назвал во время встречи с коллегой из Армении Давидом Тонояном на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Глава Минобороны РФ также поблагодарил Армению за участие военных в параде Победы на Красной площади и добавил, что развитие военного сотрудничества между двумя странами проходит не только в двустороннем формате, но и в рамках международных структур.