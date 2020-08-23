Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин считает армейские игры способом укрепления мира и взаимопонимания

Путин считает армейские игры способом укрепления мира и взаимопонимания

 Петербуржцам объяснили, какие правила нужно соблюдать в бассейнах

Петербуржцам объяснили, какие правила нужно соблюдать в бассейнах
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
СМИ сообщают о статусе гостя канцлера у Навального в Берлине

СМИ сообщают о статусе гостя канцлера у Навального в Берлине

 Бельгийские СМИ назвали украинский Майдан несостоявшейся революцией

Бельгийские СМИ назвали украинский Майдан несостоявшейся революцией
Путин считает армейские игры способом укрепления мира и взаимопонимания

Путин считает армейские игры способом укрепления мира и взаимопонимания

 Петербуржцам объяснили, какие правила нужно соблюдать в бассейнах

Петербуржцам объяснили, какие правила нужно соблюдать в бассейнах
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
СМИ сообщают о статусе гостя канцлера у Навального в Берлине

СМИ сообщают о статусе гостя канцлера у Навального в Берлине

 Бельгийские СМИ назвали украинский Майдан несостоявшейся революцией

Бельгийские СМИ назвали украинский Майдан несостоявшейся революцией
13:12   23 Августа 2020
Общество

Встреча министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ состоится в начале сентября

Встреча министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ состоится в начале сентября

Главы оборонных ведомств стран СНГ, ШОС и ОДКБ встретятся на совместном заседании в Москве в начале сентября. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Дату проведения совместного заседания министров обороны этих государств Шойгу назвал во время встречи с коллегой из Армении Давидом Тонояном на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Глава Минобороны РФ также поблагодарил Армению за участие военных в параде Победы на Красной площади и добавил, что развитие военного сотрудничества между двумя странами проходит не только в двустороннем формате, но и в рамках международных структур.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#москва #шойгу #заседание

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...