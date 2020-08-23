Партия "Родина" отметила 99-летие Республики Коми заметным из космоса салютом

Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в проведение 99-летия образования Республики Коми. Но партия "Родина" нашла выход и порадовала жителей региона 99-ю салютами, которые были видны даже из космоса.

Ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Коми не лишили жителей региона праздника в честь 99-летия его образования. Как сообщает Федеральное агентство новостей, партия "Родина" устроила 99 фейерверков в небе над городами республики, среди которых была, конечно же, столица Сыктывкар, а также Ухта и Воркута.

Масштаб мероприятия получился настолько велик, что эти салюты были видны даже из космоса. На Земле же пользователи соцсетей активно делились фотографиями и видеозаписями фейерверков.