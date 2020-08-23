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12:45   23 Августа 2020
Общество

Полиция организовала круглосуточное дежурство у клиники с Навальным

Полиция организовала круглосуточное дежурство у клиники с Навальным

Немецкие полицейские установили наблюдение за больницей, в которой проходит лечение блогер Алексей Навальный.

Людей в форме заметили у здания больницы в Берлине, куда недавно госпитализировали российского блогера. Два микроавтобуса немецких правоохранителей стоят у самого входа в клинику. Еще одна служебная машина дежурит у приемного покоя, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее медики подозревали у Навального отравление, однако данная версия не подтвердилась. Также врачи не нашли в его крови каких-либо наркотических веществ и ядов.

При этом некоторые сторонники блогера считают, что его самочувствие могло резко ухудшиться из-за антидепрессантов, которые Навальный употреблял в последний месяц.

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Автор: Руслан Неглинный
#германия #полиция #навальный #блогер

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