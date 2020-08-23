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12:38   23 Августа 2020
Общество

ОСК назвала стоимость восстановления "Адмирала Кузнецова" после пожара

ОСК назвала стоимость восстановления "Адмирала Кузнецова" после пожара

Объединенная судостроительная корпорация сообщила, что ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" после пожара обойдется примерно в 350 млн рублей.

Соответствующее заявление сделал гендиректор ОСК Алексей Рахманов. Общий бюджет, ориентированный на восстановление авианосца, находится в диапазоне 300–350 млн рублей.

По словам Рахманова, пожар не повредил основные конструкции корабля. В настоящее время специалисты занимаются докованием "Адмирала Кузнецова". Соответствующие работы начались в запланированные сроки. Передача авианосца ВМФ должна состояться в 2022 году.

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Автор: Руслан Неглинный
#бюджет #адмирал кузнецов #оск

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