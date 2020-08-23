ОСК назвала стоимость восстановления "Адмирала Кузнецова" после пожара

Объединенная судостроительная корпорация сообщила, что ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" после пожара обойдется примерно в 350 млн рублей.

Соответствующее заявление сделал гендиректор ОСК Алексей Рахманов. Общий бюджет, ориентированный на восстановление авианосца, находится в диапазоне 300–350 млн рублей.

По словам Рахманова, пожар не повредил основные конструкции корабля. В настоящее время специалисты занимаются докованием "Адмирала Кузнецова". Соответствующие работы начались в запланированные сроки. Передача авианосца ВМФ должна состояться в 2022 году.