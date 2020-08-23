Россия может заключить авиационный контракт с партнерами по ОДКБ

Контракт на поставку партнерам по ОДКБ авиационных средств поражения может быть заключен в ближайшее время, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

К авиационным средствам поражения относятся авиационные ракеты, бомбардировочные средства поражения, боеприпасы авиационного артиллерийского вооружения, зажигательные баки, авиационные мины и торпеды, выливные приборы.

ФСВТС России занимается контролем и надзором в области военно-технического сотрудничества между РФ и иностранными государствами. Служба основана в 2000 году как Комитет Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, в 2004 году была преобразована в ФСВТС.