Рожин: совместная атака ПНС Ливии и Турции на Сирт захлебнулась из-за ЛНА

Готовившееся несколько месяцев наступление боевиков ПНС Ливии на Сирт внезапно было отменено, хотя на подступах к нему сосредоточены большие силы. Эксперты считают причиной отказа от наступления изменение внешнеполитической обстановки.

Переброшенные Турцией в Триполи 25 тысяч боевиков и большое количество военной техники, а также вооружений позволили боевикам Правительства национального согласия Ливии начать наступление на позиции Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. ПНС с помощью Анкары смогли захватить несколько городов, сосредоточив значительные силы в направлении стратегически важного Сирта. Старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО, кандидат исторических наук Юрий Зинин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил невозможность возобновления наступательных действий ПНС Ливии без турецкой помощи.

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в комментарии для ФАН отметил, что серьезная поддержка, оказанная рядом стран "Каирской декларации", несколько отрезвила главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который испугался реального противодействия турецким действиям в Ливии. Советник директора Российского института стратегических исследований, специалист по арабским странам Елена Супонина в беседе с корреспондентом ФАН обратила внимание на позицию Файеза Сарраджа, которому пришлось признать бесперспективность военного решения ливийского кризиса.