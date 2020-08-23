Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Полиция организовала круглосуточное дежурство у клиники с Навальным

Полиция организовала круглосуточное дежурство у клиники с Навальным

 ОСК назвала стоимость восстановления "Адмирала Кузнецова" после пожара

ОСК назвала стоимость восстановления "Адмирала Кузнецова" после пожара
Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

 Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги
СМИ сообщают о статусе гостя канцлера у Навального в Берлине

СМИ сообщают о статусе гостя канцлера у Навального в Берлине

 Бельгийские СМИ назвали украинский Майдан несостоявшейся революцией

Бельгийские СМИ назвали украинский Майдан несостоявшейся революцией
Полиция организовала круглосуточное дежурство у клиники с Навальным

Полиция организовала круглосуточное дежурство у клиники с Навальным

 ОСК назвала стоимость восстановления "Адмирала Кузнецова" после пожара

ОСК назвала стоимость восстановления "Адмирала Кузнецова" после пожара
Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

 Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги
СМИ сообщают о статусе гостя канцлера у Навального в Берлине

СМИ сообщают о статусе гостя канцлера у Навального в Берлине

 Бельгийские СМИ назвали украинский Майдан несостоявшейся революцией

Бельгийские СМИ назвали украинский Майдан несостоявшейся революцией
12:30   23 Августа 2020
Армия

Рожин: совместная атака ПНС Ливии и Турции на Сирт захлебнулась из-за ЛНА

Рожин: совместная атака ПНС Ливии и Турции на Сирт захлебнулась из-за ЛНА

Готовившееся несколько месяцев наступление боевиков ПНС Ливии на Сирт внезапно было отменено, хотя на подступах к нему сосредоточены большие силы. Эксперты считают причиной отказа от наступления изменение внешнеполитической обстановки.

Переброшенные Турцией в Триполи 25 тысяч боевиков и большое количество военной техники, а также вооружений позволили боевикам Правительства национального согласия Ливии начать наступление на позиции Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. ПНС с помощью Анкары смогли захватить несколько городов, сосредоточив значительные силы в направлении стратегически важного Сирта. Старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО, кандидат исторических наук Юрий Зинин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил невозможность возобновления наступательных действий ПНС Ливии без турецкой помощи.

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в комментарии для ФАН отметил, что серьезная поддержка, оказанная рядом стран "Каирской декларации", несколько отрезвила главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который испугался реального противодействия турецким действиям в Ливии. Советник директора Российского института стратегических исследований, специалист по арабским странам Елена Супонина в беседе с корреспондентом ФАН обратила внимание на позицию Файеза Сарраджа, которому пришлось признать бесперспективность военного решения ливийского кризиса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#турция #сирт #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...