Как западные СМИ признают Крым российским

Очередное западное СМИ — финская государственная телерадиокомпания YLE — опубликовало карту с Крымским полуостровом в составе России. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков считает, что идет процесс постепенного признания региона российским.

YLE во время утреннего эфира, когда транслировалось интервью президента страны Саули Ниинисте, показала карту с полуостровом в границах РФ. Посольство Украины в Финляндии выразило в Facebook протест и потребовало поменять карту. Позднее телеканал исправил изображение, а дипломаты призвали его больше «не ошибаться».

Обозначение Крыма в качестве российского региона за рубежом появляется регулярно. Так, в марте 2020 года посольство Украины в США призвало американское СМИ Vox исправить карту распространения COVID-19 по всему миру, так как на ней полуостров изображен как часть России.

In 2002, a coronavirus emerged in a market in southern China. It eventually reached 29 countries and killed nearly 800 people. 18 years later, #Covid19 is in at least 71 countries and has already killed over 3,100 people. https://t.co/R6UB78cxVz pic.twitter.com/WpDNK8Uoro — Vox (@voxdotcom) March 7, 2020

В апреле Киев выразил недовольство из-за указания Крыма российским в эстонских учебниках по английскому языку. Глава конгресса украинцев в Эстонии Инна Конык направила письмо в министерство образования и науки республики с просьбой разобраться в этом вопросе и изъять все «неправильные» пособия из школ.

В мае немецкий гостелеканал Das Erste («Первый») показал сюжет о Хабаровске также вместе с картой Крыма в составе России. Материал вышел в эфире телепередачи Tagesschau (немецкий эквивалент российской программы «Время»).

В январе 2020 года Крым территорией России назвал британский женский журнал Good Housekeeping. Издание предложило читателям «попробовать что-то новое в 2020 году», например, «проехаться по России, Белоруссии и далее на Крымский полуостров поездом» через Крымский мост.

Комментируя все эти случаи, сенатор Сергей Цеков заметил, что сегодняшняя борьба Украины за Крым заключается лишь в бесконечных нотах протеста.

«Украина дает поручения своим посольствам отслеживать, что и в какой стране говорят о Крыме. Активно в этом участвуют различные националистические движения внутри страны. Они отслеживают любую информацию о Крыме. Прежде всего, это карты. Когда они видят, что Крым в составе РФ, они тут же вносят ноту протеста, прилагают массу усилий, чтобы такую информацию различные структуры, в том числе государственные, а также СМИ изменяли», — объяснил сенатор.

Новый шаг на пути признания Крыма международным сообществом был сделан на прошедшей неделе. Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала статистику по изменению народонаселения планеты по странам мира. Согласно этим данным, число россиян по сравнению с 2019 годом стало больше на два миллиона человек. По мнению демографов и политологов, в статистику вошли жители Крыма.

Правда, по словам Цекова, специалисты ООН не учли в переписи жителей Севастополя.

«Все это свидетельствует о том, что Крым уже признан составной частью России. Шаг за шагом это происходит. Подобные вещи, которые появляются в той или иной стране, об этом говорят. А что касается заявления ООН, то это вообще очень серьезное решение. Они зачислили Крым в состав России. Правда, они Крым включили, а Севастополь нет. Потому что общее население полуострова — два с половиной миллиона. В Севастополе живет примерно полмиллиона человек», — говорит сенатор.

Напомним, 21 мая 2020 года в Совбезе ООН провели первую конференцию с участием крымчан по формуле Арриа. Заседания такого формата не относятся напрямую к мероприятиям Совбеза и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. В майской видеоконференции участвовали делегаты из Германии, Франции и других стран Евросоюза, а также Китая, ЮАР, Индонезии. Украина бойкотировала мероприятие.

Цеков подчеркнул, что важнее признания международного сообщества тот факт, что сами крымчане и россияне давно считают себя частью одной страны и одного народа.

«Когда мы в 2014 году решали вопрос о воссоединении Крыма с Россией, мы не думали, как отреагирует мировое сообщество. Мы знали, что все ведущие страны, в том числе США, не признают. Нам было важно, чтобы у России, у наших людей было понимание, что мы воссоединяемся по справедливости. То, что нас будут признавать, мы предполагали, что это произойдет, но думали, что будет немного позже», — резюмировал собеседник издания.

Крым снова стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией», и призывает Запад поддержать такую позицию. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».