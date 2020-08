Как западные СМИ признают Крым российским

Очередное западное СМИ — финская государственная телерадиокомпания YLE — опубликовало карту с Крымским полуостровом в составе России. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков считает, что идет процесс постепенного признания региона российским.

YLE во время утреннего эфира, когда транслировалось интервью президента страны Саули Ниинисте, показала карту с полуостровом в границах РФ. Посольство Украины в Финляндии выразило в Facebook протест и потребовало поменять карту. Позднее телеканал исправил изображение, а дипломаты призвали его больше «не ошибаться».

Обозначение Крыма в качестве российского региона за рубежом появляется регулярно. Так, в марте 2020 года посольство Украины в США призвало американское СМИ Vox исправить карту распространения COVID-19 по всему миру, так как на ней полуостров изображен как часть России.

