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12:01   23 Августа 2020
Политика

СМИ сообщают о статусе гостя канцлера у Навального в Берлине

СМИ сообщают о статусе гостя канцлера у Навального в Берлине

Активиста Алексея Навального в коматозном состоянии транспортировали из Омска в Берлин, где доставили в клинику Charite. В Германию российский блогер прибыл в качестве гостя канцлера. Так он официально числится в документах.

Алексей Навальный спустя три дня все еще пребывает в коме. Для дальнейшей диагностики и лечения было решено доставить его в Берлин. Об этом сообщают немецкие СМИ.

В четверг, 20 августа, Навальному стало плохо на борту самолета, которым он возвращался из Томска в Москву. Блогер пожаловался на ухудшение самочувствия своему пресс-секретарю Кире Ярмыш и отлучился в туалет, откуда потом позвал на помощь. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Активиста госпитализировали с предварительным диагнозом отравления в местное отделение токсикореанимации.

Политик Евгений Федоров в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что экстренный вывоз Алексея Навального в немецкую клинику Charite — это заранее разработанный план Запада.

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Автор: Борис Нестеров
#берлин #навальный #кома #канцлер

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