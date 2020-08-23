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11:15   23 Августа 2020
Экономика

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Новая выплата на детей от трех до 16 лет поможет семьям подготовиться к новому учебному году, заявил заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев.

Процессы экономического восстановления и пополнения денежных ресурсов занимают определенное время. На фоне снятия ограничений и окончания режима самоизоляции родители не могут заработать много денег за короткие сроки, и выплата 10 тысяч станет хорошей поддержкой, отметил Лебедев. Он также заявил, что у правительства есть источники финансирования, чтобы обеспечить выплаты семьям, сообщает "Народные новости".

Речь идет о недавнем заявлении главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ Ярослава Нилова. Он поддержал начисление третьего пособия на детей от трех до 16 лет. По словам Нилова, деньги необходимо перевести малообеспеченным семьям.

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Автор: Руслан Неглинный
#госдума #игорь лебедев #выплаты #ярослав нилов

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