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10:53   23 Августа 2020
Общество

Поступили свежие данные от оперштаба по заболеваемости COVID-19

Поступили свежие данные от оперштаба по заболеваемости COVID-19

Количество людей, у которых тесты на COVID-19 оказались положительными, за последние сутки увеличилось до 956 749.

За последние сутки прирост составил 4852 новых случая заболеваемости коронавирусом нового типа. Наибольшее число пациентов с подтвержденными тестами на COVID-19 выявлено в Москве. Там коронавирусной инфекцией заболели 611 человек.

На втором месте по суточной заболеваемости оказался Санкт-Петербург. В Северной столице за последние сутки подтвердили 180 положительных результатов тестов на коронавирус. В Подмосковье за аналогичный период стало известно о 164 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией.

За последние сутки умерли 73 человека, у которых ранее были положительные результаты тестов на COVID-19. Всего по стране с момента начала пандемии зафиксированы 16 383 летальных исхода вследствие болезни.

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Автор: Илья Романович
#август #2020 #коронавирус #COVID-19 #оперштаб

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