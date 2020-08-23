Поступили свежие данные от оперштаба по заболеваемости COVID-19

Количество людей, у которых тесты на COVID-19 оказались положительными, за последние сутки увеличилось до 956 749.

За последние сутки прирост составил 4852 новых случая заболеваемости коронавирусом нового типа. Наибольшее число пациентов с подтвержденными тестами на COVID-19 выявлено в Москве. Там коронавирусной инфекцией заболели 611 человек.

На втором месте по суточной заболеваемости оказался Санкт-Петербург. В Северной столице за последние сутки подтвердили 180 положительных результатов тестов на коронавирус. В Подмосковье за аналогичный период стало известно о 164 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией.

За последние сутки умерли 73 человека, у которых ранее были положительные результаты тестов на COVID-19. Всего по стране с момента начала пандемии зафиксированы 16 383 летальных исхода вследствие болезни.