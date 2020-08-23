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Бельгийские СМИ назвали украинский Майдан несостоявшейся революцией

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10:37   23 Августа 2020
Политика

Бельгийские СМИ назвали украинский Майдан несостоявшейся революцией

Бельгийские СМИ назвали украинский Майдан несостоявшейся революцией

Эра Майдана подошла к концу. Об этом заявил автор бельгийского СМИ, отметив неэффективность правящей власти Украины и недовольство народа.

Майдан назвали "желанной" революцией, которая так и не произошла. Автор New Europe отметил, что изменений так и не было, а Украина сохранила фундаментальные принципы правления старого режима, сообщили "ИноСМИ"

Полякивски отметил, что украинцы много говорят, но не готовы к изменениям, за исключением Майдана, которым они пытались показать личное достоинство, и не более. Автор настаивает, что перемены на Украине произойдут тогда, когда обещания, данные народу, будут выполнены. Это касается и других стран — партнеров Украины, которые не видят эффективную правящую элиту во главе украинского государства.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #майдан #революция

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