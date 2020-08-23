Перенджиев: Шойгу удастся удивить гостей форума "Армия-2020"

Армейские международные игры и форум "Армия-2020" стартовали в России. На форуме посетителей ждут десятки тысяч экспонатов, в том числе образцы современного вооружения и техника, уже испытанная в реальных боевых условиях.

Форум посетят представители 92 стран. Главами 18 делегаций являются руководители оборонных ведомств и их заместители. Кроме того, в Армейских международных играх примут участие 156 команд из 32 стран мира.

По словам эксперта организации "Офицеры России" Александра Перенджиева, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу точно сумеет удивить гостей.

"Россия за последние годы сделала очень серьезный прорыв. Это касается и ракетного вооружения, и развития роботизированной техники, морских дронов, беспилотных летательных аппаратов", — подчеркнул Перенджиев.

Серьезные успехи демонстрирует и концерн "Калашников", который представит на форуме несколько новинок стрелкового оружия. Огромный прорыв совершили авиастроители, создатели систем ПВО и ПРО.

Перенджиев подчеркнул, что российское вооружение не имеет аналогов в мире, в том числе и по простоте использования, и по цене. Некоторая техника уже испытана в боевых условиях. Превосходя по техническим характеристикам иностранные аналоги, российское вооружение дешевле, что делает его более конкурентоспособным.