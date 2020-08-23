Украинцы высмеяли самый высокий флагшток в стране с кривым гербом

День независимости Украины через два дня пройдет в государстве. Специально к этому празднику в Киеве установили самый высокий флагшток в стране, который оказался увенчан кривым гербом.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по случаю праздника на флагштоке будет развеваться самый большой стяг размером 16 на 24 метра. Он добавил, что его можно будет увидеть из любой точки города.

Однако все пошло не по плану, и на флагштоке был криво установлен государственный герб.

Один из пользователей Сети сказал: "Мне кажется, над ним специально издеваются".

"А дальше за этот герб будет цепляться и рваться флаг", — предсказал другой.

Один интернет-юзер даже сравнил кривой герб Украины с Пизанской башней, сказав, что в Европе есть кривая башня, тогда и в Киеве тоже будет что-то кривое.