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9:35   23 Августа 2020
Армия

"Рособоронэкспорт" в 2020 году продолжит поставлять Су-35 и Су-30МКИ

"Рособоронэкспорт" в 2020 году продолжит поставлять Су-35 и Су-30МКИ

"Рособоронэкспорт" в текущем году продолжит поставки Су-35. Об этом рассказал глава спецэкспортера Александр Михеев. Также в текущем году предусмотрены поставки истребителей Су-30МКИ и МиГ-29М/М2.

Страну-покупателя Михеев в беседе с журналистами ТАСС называть не стал. Генеральный директор добавил, что продолжаются поставки вертолетов, в том числе Ми-171Е, Ми-1Ш, Ми-17В-5 и Ми-35, а также беспилотников "Орлан-10Е", танков Т-90 и Т-90СК.

По словам Михеева, все, что планируется к поставке, демонстрируется на форуме "Армия-2020".

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Автор: Ирина Большунова
#россия #михеев #рособоронэкпорт

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