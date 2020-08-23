Российские школьники рассказали, в каком формате им комфортнее учиться

Большинство школьников после нескольких месяцев дистанционного обучения однозначно выразили свое желание вернуться к очному формату. Онлайн-школа Skysmart пришла к такому выводу, проведя опрос среди своих учеников.

Возвращение к очному формату обучения одобрила почти половина учеников Skysmart (49%), при этом 27% не решили, как им удобнее учиться и лишь 24% опрошенных предпочли бы и дальше учиться удаленно, передает RT. В пользу частичного дистанционного обучения высказалось 20% учащихся платформы Skysmart, но только при условии корректной работы цифровых инструментов.

Около 30% учащихся сообщили, что учителя, которые работают удаленно лучше объясняют материал. Почти 29% респондентов не хватает живого общения с одноклассниками.