"Антиковидное" оборудование для распознавания лиц создали в России

Холдинг "Швабе", который входит в Ростех, готовит к выпуску модификацию "антиковидных" тепловизоров для распознавания лиц.

На основе тепловизоров, которые разработаны "Швабе" в рамках борьбы с COVID-19, создадут оборудование для контроля и пропуска людей на проходных, передает РИА Новости. Это новшество включает телевизор, рабочее место, в котором предусмотрено специальное программное обеспечение, и черное тело для калибровки изображения.

"Также комплекс имеет возможность интеграции с системой контроля и управления доступом объекта и оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации", — рассказали в "Швабе".

Системе дали название — "Зоркий". Разработчики отметили, что новая система повысит безопасность, особенно в организациях с большим количеством людей. Эта новинка сможет принимать решение: запускать или выпускать человека. Оборудование сможет распознавать есть у сотрудника защитная маска или нет. Комплекс будет работать при условии, что работники будут занесены в базу до того момента, когда они приложат пропуск к считывателю.