Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мэр Москвы заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в городе

Мэр Москвы заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в городе

 Российские школьники рассказали, в каком формате им комфортнее учиться

Российские школьники рассказали, в каком формате им комфортнее учиться
Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

 В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей

В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей
Украинцы высмеяли самый высокий флагшток в стране с кривым гербом

Украинцы высмеяли самый высокий флагшток в стране с кривым гербом

 Джапарова рассказала о новом проекте Украины по "возвращению" Крыма

Джапарова рассказала о новом проекте Украины по "возвращению" Крыма
Мэр Москвы заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в городе

Мэр Москвы заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в городе

 Российские школьники рассказали, в каком формате им комфортнее учиться

Российские школьники рассказали, в каком формате им комфортнее учиться
Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

 В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей

В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей
Украинцы высмеяли самый высокий флагшток в стране с кривым гербом

Украинцы высмеяли самый высокий флагшток в стране с кривым гербом

 Джапарова рассказала о новом проекте Украины по "возвращению" Крыма

Джапарова рассказала о новом проекте Украины по "возвращению" Крыма
8:53   23 Августа 2020
Общество

"Антиковидное" оборудование для распознавания лиц создали в России

"Антиковидное" оборудование для распознавания лиц создали в России

Холдинг "Швабе", который входит в Ростех, готовит к выпуску модификацию "антиковидных" тепловизоров для распознавания лиц.

На основе тепловизоров, которые разработаны "Швабе" в рамках борьбы с COVID-19, создадут оборудование для контроля и пропуска людей на проходных, передает РИА Новости. Это новшество включает телевизор, рабочее место, в котором предусмотрено специальное программное обеспечение, и черное тело для калибровки изображения.

"Также комплекс имеет возможность интеграции с системой контроля и управления доступом объекта и оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации", — рассказали в "Швабе".

Системе дали название — "Зоркий". Разработчики отметили, что новая система повысит безопасность, особенно в организациях с большим количеством людей. Эта новинка сможет принимать решение: запускать или выпускать человека. Оборудование сможет распознавать есть у сотрудника защитная маска или нет. Комплекс будет работать при условии, что работники будут занесены в базу до того момента, когда они приложат пропуск к считывателю.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#изобретение #новинка #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...