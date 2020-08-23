Джапарова рассказала о новом проекте Украины по "возвращению" Крыма

Борьба за "возвращение" Крыма Украине может продолжиться с использование платформы Тюркского союза. Об этом сообщила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Деталей новой "концепции" Украины по "возвращению" Крым Джапарова раскрывать не стала. По ее словам, "это пока не публичный документ". Однако она отметила, что с помощью этой "концепции", Украине удастся систематизировать прошлые и будущие шаги, передает Федеральное агентство новостей.

"Это идея создания "Крымской платформы". Это рабочее название", — добавила Джапарова.

Замминистра иностранных дел сообщила, что сейчас Киев стремится получить в Тюркском союзе статус наблюдателя. При этом Джапарова уточнила, что Украина считает эту площадкой подходящей для поднятия темы Крыма. Она также отметила, что наработки этой "концепции" уже переданы президенту Незалежной Владимиру Зеленскому.