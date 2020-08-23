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8:43   23 Августа 2020
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Старшая сестра Трампа упрекнула его в беспринципности

Старшая сестра Трампа упрекнула его в беспринципности

Родственница президента США Дональда Трампа, 83-летняя Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата человеком, у которого нет совершенно никаких принципов. Об этом она заявила в разговоре с его племянницей Мэри Трамп, предоставив запись беседы WP.

Трамп предлагал отправить свою старшую сестру на границу в 2018 году, когда администрация США активно продвигала курс "нулевой терпимости" на фоне хлынувших в страну потоков мигрантов. Белый дом добивался разлучения семей нелегалов с детьми и привлечения их к уголовной ответственности, передает ТАСС.

Мэриэнн в разговоре заявила, что у Трампа нет никаких принципов. Старшая сестра американского лидера считает, что верующий человек должен помогать другим людям, а не заниматься подобными вещами.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #трамп #wp

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