Первый президент Украины дал Зеленскому советы по управлению страной

Главе Украины необходимо проявить терпение и выполнить все свои обещания, данные во время предвыборной кампании. Об этом заявил первый президент Незалежной Леонид Кравчук в интервью телеканалу "ДОМ".

Зеленскому необходимо набраться терпения, чтобы сплотить общество, и не поддаваться на провокации оппозиционеров, считает Кравчук. По его словам, оппозиции следует критиковать власть, но она не должна "ставить палки в колеса", передает Федеральное агентство новостей.

"Я всегда говорил: "Владимир Александрович, терпение, большая политическая сила, большая воля — для того, чтобы не поддаться на эти провокации часто, а делать все, чтобы объединить наше общество, и чтобы это общество, люди, независимо где они живут, слышали и слушали, и понимали действия власти", — отметил Кравчук.

То, что происходит сейчас на Украине — это уже не дискуссия, а "желание разъединить усилия", уверен экс-президент. Он добавил, что выполнять обещания в короткий срок получается не всегда.