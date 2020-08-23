Власти Японии могут перевести Палату советников на удаленный режим

Японские власти изучают опыт Великобритании и Испании по проведению дистанционных заседаний парламентариев и планируют перевести членов верхней палаты на удаленную работу для профилактики коронавируса. Об этом сообщила телекомпания NHK.

Японских законодателей для профилактики коронавируса уже обязали соблюдать социальную дистанцию. Но власти Страны восходящего солнца планируют усилить меры безопасности и изучают европейский опыт.

Руководство Японии может перевести членов верхней палаты парламента на дистанционный режим работы, по аналогии с мерами по предотвращению рисков COVID-19, которые принимали в Великобритании и Испании.

Число скончавшихся среди заразившихся коронавирусом в Японии, по последним данным, составляет 1194, передает ТАСС.