Пушков счел предвыборные обещания Байдена невыполнимыми

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что предвыборные обещания кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена всего лишь риторика. Пушков написал об этом на своей странице в Twitter.

Байден пообещал в случае своей победы на предстоящих в ноябре президентских выборах покончить с пандемией коронавируса, решить проблему глобального потепления и искоренить расизм. Пушков иронично отметил, что кандидат в президенты США от Демпартии лишь забыл пообещать американцам второе пришествие.

"Бедность не уйдет, а COVID-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат. Риторика", — констатировал российский сенатор.

Байдена утвердили в качестве кандидата на прошедшем 18 августа общенациональном съезде Демократической партии США. Кандидатом в вице-президенты избрали сенатора Камалу Харрис.