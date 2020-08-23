Зеленский предложил свой вариант урегулирования ситуации в Белоруссии
Украинский лидер Владимир Зеленский решил дать совет своему коллеге Александру Лукашенко. Он заявил, что последнему можно попробовать организовать повторные президентские выборы.
Зеленский заявил журналистам Euronews, что именно так бы он и поступил, оказавшись на месте белорусского лидера, передает "Интерфакс".
"Я бы определенно сказал: "В течение месяца будет новое голосование", — сообщил Зеленский.
Недавно Владимир Зеленский заявил, что несмотря на сложившуюся сейчас ситуацию в Белоруссии, он не видит необходимости в переносе переговоров по решению вопроса в Донбассе из Минска.Он подчеркнул, что формат переговоров зависит от членов контактных групп, а не от места встреч.