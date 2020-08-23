Войска РФ уже в этом году могут получить бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ"

Серийные поставки новейших бронеавтомобилей "Тайфун-ВДВ" в российские войска может начаться уже в этом году. Об этом сообщила пресс-служба "Ремдизеля" на техническом форуме "Армия-2020".

"Тайфун-ВДВ" до начала поставок должен пройти ряд государственных испытаний, передает ТАСС. Специалисты пресс-службы "Ремдизеля" добавили, что серийное производство защищенного автомобиля К-4386 "Тайфун-ВДВ" должно начаться после присвоения литеры "О1".

Бронеавтомобиль имеет колесную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу. Конструкция позволяет установить любое вооружение на турельной установке, включая пулемет "Корд".

Накануне дня ВДВ командующий войсками генерал-полковник Андрей Сердюков рассказал журналистам, что серийные поставки защищенного автомобиля К-4386 начнутся в 2021 году. Тогда он отметил, что бронемашины будут назначены для опытно-войсковой эксплуатации в Воздушно-десантные войска.