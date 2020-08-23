ВОЗ определила минимальный возраст для ношения медицинской маски

Детям до пяти лет не рекомендуется носить защитные маски. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Данная рекомендация основана на безопасности, а также на способности использовать маску правильно. Если ребенку от шести до 11 лет, стоит принять во внимание такие факторы, как надлежащий контроль со стороны взрослых и уровень распространения вируса в месте проживания. Дети до 12 лет должны использовать защитные маски наравне со взрослыми, передает РИА Новости.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 23 млн случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в разных странах мира скончались более 800 тыс. человек.