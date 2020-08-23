Кириенко назвал российскую медицину "победителем пандемии коронавируса"

Отечественные врачи опередили иностранных медиков в сфере спасения жизней при пандемии COVID-19. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По мнению Кириенко, во время пандемии коронавируса РФ показала пример всем странам, "поставив во главу угла" спасение жизни людей. Он подчеркнул, что до пандемии COVID-19 было принято считать, что отечественная медицина уступает западной, но время показало, что российские врачи справились с ситуацией лучше, передает ТАСС.

"В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасённых жизней", — сказал Кириенко.

По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, количество заражений в мире превысило 23 млн. Всего с начала пандемии COVID-19 в разных странах мира скончались более 800 тыс. человек.