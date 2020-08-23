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 СМИ: Трамп поручил своему зятю улучшить отношения с Израилем

СМИ: Трамп поручил своему зятю улучшить отношения с Израилем
5:33   23 Августа 2020
Политика

СМИ: Трамп поручил своему зятю улучшить отношения с Израилем

СМИ: Трамп поручил своему зятю улучшить отношения с Израилем

Старший советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его зять Джаред Кушнер в начале сентября отравится на Ближний Восток с целью улучшить отношения арабских стран с Израилем.

Как сообщает портал Axios, ссылаясь на свой собственный источник, вместе с Кушнером на Ближний Восток поедет спецпредставитель администрации США на международных переговорах Ави Берковитц, передает ТАСС.

Отмечается, что они собираются посетить Израиль, Оман, Бахрейн и Саудовскую Аравию. Конкретной целью их визита обозначено присоединение этих стран к соглашению о нормализации отношений Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Израиля.

Помимо Кушнера и Берковитца к поездке также могут присоединиться американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук и помощник американского лидера по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Данную информацию Белый дом комментировать отказался.

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Автор: Яна Либерман
#сша #трамп #кушнер

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