СМИ: Трамп поручил своему зятю улучшить отношения с Израилем

Старший советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его зять Джаред Кушнер в начале сентября отравится на Ближний Восток с целью улучшить отношения арабских стран с Израилем.

Как сообщает портал Axios, ссылаясь на свой собственный источник, вместе с Кушнером на Ближний Восток поедет спецпредставитель администрации США на международных переговорах Ави Берковитц, передает ТАСС.

Отмечается, что они собираются посетить Израиль, Оман, Бахрейн и Саудовскую Аравию. Конкретной целью их визита обозначено присоединение этих стран к соглашению о нормализации отношений Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Израиля.

Помимо Кушнера и Берковитца к поездке также могут присоединиться американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук и помощник американского лидера по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Данную информацию Белый дом комментировать отказался.