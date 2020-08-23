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5:21   23 Августа 2020
Политика

Жителям Калифорнии окажут федеральную помощь из-за лесных пожаров

Жителям Калифорнии окажут федеральную помощь из-за лесных пожаров

Пострадавшие от лесных пожаров жители штата Калифорния в США получат федеральную помощь. С соответствующим распоряжением выступил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Федеральная помощь будет оказана "в дополнение к усилиям властей штата", отметили в пресс-службе Белого дома. С 14 августа в регионе бушуют лесные пожары, более 119 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома, передает ТАСС.

"Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба незастрахованному имуществу и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия", — пояснили в Белом доме.

Зона площадью 312 тыс. гектаров полностью выгорела, число очагов возгорания выросло с 367 до 560. Со стихийным бедствием борются 12 тыс. пожарных

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Автор: Кристина Мокроусова
#трамп #пожары #калифорния

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