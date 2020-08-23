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5:03   23 Августа 2020
Армия

Возобновление пусков с космодрома Восточный намечено на конец 2020 года

Возобновление пусков с космодрома Восточный намечено на конец 2020 года

Техническое обслуживание наземного оборудования космодрома Восточный завершится в конце августа этого года. Об этом сообщила пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Заявление о завершении технического обслуживания наземного оборудования пресс-служба ЦЭНКИ сделала на техническом форуме "Армия-2020", передает ТАСС. Проведение пусков планируется на конец года.

Последний запуск с космодрома Восточный был осуществлен в 2019 году. В ЦЭНКИ уточнили, что длительный перерыв "не влияет на готовность наземного технологического оборудования космодрома" к проведению запусков.

Также пресс-служба сообщила, что из-за четкой системы эксплуатации наземной инфраструктуры космодрома ракетный комплекс "Союз-2", вместе со всем его оборудованием находится в полной готовности к запуску.

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Автор: Василий Пименов
#восточный #космодром #союз-2 #цэнки

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