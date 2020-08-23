AP: Трампа обязали покрыть расходы по иску экс-порноактрисы

Президенту США Дональду Трампу по решению суда округа Лос-Анджелес предписано оплатить бывшей порноактрисе Стеффани Клиффорд расходы на адвоката. Об этом сообщило издание Associated Press.

Договор, согласно которому Клиффорд в обмен на 130 тысяч долларов должна была хранить в тайне сведения о возможной интимной связи с Трампом, признан недействительным. Речь идет об иске, который экс-порноактриса подала в 2018 году.

Суд не удовлетворил апелляцию адвокатов действующего президента США относительно того, что Трамп не являлся участником этого соглашения. Хозяину Белого дома предписано покрыть расходы Клиффорд на адвоката в размере 44,1 тысячи долларов, передает ТАСС.