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4:46   23 Августа 2020
Политика

AP: Трампа обязали покрыть расходы по иску экс-порноактрисы

AP: Трампа обязали покрыть расходы по иску экс-порноактрисы

Президенту США Дональду Трампу по решению суда округа Лос-Анджелес предписано оплатить бывшей порноактрисе Стеффани Клиффорд расходы на адвоката. Об этом сообщило издание Associated Press.

Договор, согласно которому Клиффорд в обмен на 130 тысяч долларов должна была хранить в тайне сведения о возможной интимной связи с Трампом, признан недействительным. Речь идет об иске, который экс-порноактриса подала в 2018 году.

Суд не удовлетворил апелляцию адвокатов действующего президента США относительно того, что Трамп не являлся участником этого соглашения. Хозяину Белого дома предписано покрыть расходы Клиффорд на адвоката в размере 44,1 тысячи долларов, передает ТАСС.

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Автор: Василий Пименов
#суд #трамп #клиффорд

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