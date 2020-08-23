Джабаров объяснил необходимость смены специальности в условиях COVID-19

Коронавирус оставил безработными ряд жителей страны. Специалисты советуют им переучиться на новую специальность, чем искать работу по старой. Причины таких рекомендаций объяснил руководитель пресс-службы компании HeadHunter Александр Джабаров.

В современных условиях число цифровых специальностей с возможностью дистанционной работы увеличено. При этом люди могут получить новую профессию удаленно, через средства связи. Сейчас такие предложения являются актуальными и заманчивыми для россиян, передает газета "Известия".

"Зачастую легче именно переобучить, чем найти новую работу в тех пострадавших отраслях, где человек работал", — пояснил Джабаров.

Специалист объяснил, что сейчас невыгодно работать в сфере административного персонала, туризма, индустрии развлечений, красоты и спорта. Переобучение на новую специальность позволит оставаться при деле во время неожиданных трудностей.