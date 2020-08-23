Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Джабаров объяснил необходимость смены специальности в условиях COVID-19

Джабаров объяснил необходимость смены специальности в условиях COVID-19

 Фейерверки в подарок от партии "Родина" осветили небо Республики Коми

Фейерверки в подарок от партии "Родина" осветили небо Республики Коми
Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

 В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей

В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей
AP: Трампа обязали покрыть расходы по иску экс-порноактрисы

AP: Трампа обязали покрыть расходы по иску экс-порноактрисы

 Канье Уэст оставил в Луизиане заявку на участие в выборах на пост главы США

Канье Уэст оставил в Луизиане заявку на участие в выборах на пост главы США
Джабаров объяснил необходимость смены специальности в условиях COVID-19

Джабаров объяснил необходимость смены специальности в условиях COVID-19

 Фейерверки в подарок от партии "Родина" осветили небо Республики Коми

Фейерверки в подарок от партии "Родина" осветили небо Республики Коми
Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

 В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей

В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей
AP: Трампа обязали покрыть расходы по иску экс-порноактрисы

AP: Трампа обязали покрыть расходы по иску экс-порноактрисы

 Канье Уэст оставил в Луизиане заявку на участие в выборах на пост главы США

Канье Уэст оставил в Луизиане заявку на участие в выборах на пост главы США
4:27   23 Августа 2020
Общество

Джабаров объяснил необходимость смены специальности в условиях COVID-19

Джабаров объяснил необходимость смены специальности в условиях COVID-19

Коронавирус оставил безработными ряд жителей страны. Специалисты советуют им переучиться на новую специальность, чем искать работу по старой. Причины таких рекомендаций объяснил руководитель пресс-службы компании HeadHunter Александр Джабаров.

В современных условиях число цифровых специальностей с возможностью дистанционной работы увеличено. При этом люди могут получить новую профессию удаленно, через средства связи. Сейчас такие предложения являются актуальными и заманчивыми для россиян, передает газета "Известия".

"Зачастую легче именно переобучить, чем найти новую работу в тех пострадавших отраслях, где человек работал", — пояснил Джабаров.

Специалист объяснил, что сейчас невыгодно работать в сфере административного персонала, туризма, индустрии развлечений, красоты и спорта. Переобучение на новую специальность позволит оставаться при деле во время неожиданных трудностей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#джабаров #headhunter #удаленка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...