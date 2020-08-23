Канье Уэст оставил в Луизиане заявку на участие в выборах на пост главы США

Американский рэпер Канье Уэст в очередной раз оставил свою заявку на участие в выборах на пост президента США в качестве независимого кандидата. Об этом сообщило одно из местных изданий.

Свою заявку в этот раз американский исполнитель подал в штате Луизиана. В отличии от других штатов, в Луизиане не требуется сбор тысяч подписей для добавления имени кандидата в бюллетень. Однако будущему кандидату требуется оплатить регистрационный сбор. Его сумма составляет 500 долларов, передает РИА Новости. Помимо Уэста, в качестве независимых кандидатов, заявки также подали еще 10 человек.

Музыкант уже не в первый раз подает свою заявку для участия в выборах. Недавно он отозвал заявку в штате Нью-Джерси.