Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Фейерверки в подарок от партии "Родина" осветили небо Республики Коми

Фейерверки в подарок от партии "Родина" осветили небо Республики Коми

 Университет Джонса Хопкинса обновил статистику случаев COVID-19 в мире

Университет Джонса Хопкинса обновил статистику случаев COVID-19 в мире
Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

 В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей

В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей
Канье Уэст оставил в Луизиане заявку на участие в выборах на пост главы США

Канье Уэст оставил в Луизиане заявку на участие в выборах на пост главы США

 Конгресс США поддержал идею выделения 25 млрд долларов Почтовой службе

Конгресс США поддержал идею выделения 25 млрд долларов Почтовой службе
Фейерверки в подарок от партии "Родина" осветили небо Республики Коми

Фейерверки в подарок от партии "Родина" осветили небо Республики Коми

 Университет Джонса Хопкинса обновил статистику случаев COVID-19 в мире

Университет Джонса Хопкинса обновил статистику случаев COVID-19 в мире
Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

 В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей

В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей
Канье Уэст оставил в Луизиане заявку на участие в выборах на пост главы США

Канье Уэст оставил в Луизиане заявку на участие в выборах на пост главы США

 Конгресс США поддержал идею выделения 25 млрд долларов Почтовой службе

Конгресс США поддержал идею выделения 25 млрд долларов Почтовой службе
2:55   23 Августа 2020
Общество

Фейерверки в подарок от партии "Родина" осветили небо Республики Коми

Фейерверки в подарок от партии "Родина" осветили небо Республики Коми

Праздник в честь Дня Республики Коми прошел 22 августа. Посетители мероприятия активно делились снимками и видеозаписями салюта от партии "Родина" в социальных сетях.

Жители Республики Коми стали очевидцами перфоманса в честь 99-летия региона. Несмотря на ограничительные меры, которые были введены на фоне распространения коронавируса, настроение граждан не испортилось. Они с удовольствием приняли участие в праздновании.

Партия "Родина" приготовила особый сюрприз для гостей. В честь этого события члены партии запустили в небо 99 салютов, каждый из которых является символом одного года существования республики Коми, передает Федеральное агентство новостей. Фейерверки сверкали над Ухтой, Воркутой, Сыктывкаром и другими городами региона.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#праздник #республика коми #салют

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...