Фейерверки в подарок от партии "Родина" осветили небо Республики Коми

Праздник в честь Дня Республики Коми прошел 22 августа. Посетители мероприятия активно делились снимками и видеозаписями салюта от партии "Родина" в социальных сетях.

Жители Республики Коми стали очевидцами перфоманса в честь 99-летия региона. Несмотря на ограничительные меры, которые были введены на фоне распространения коронавируса, настроение граждан не испортилось. Они с удовольствием приняли участие в праздновании.

Партия "Родина" приготовила особый сюрприз для гостей. В честь этого события члены партии запустили в небо 99 салютов, каждый из которых является символом одного года существования республики Коми, передает Федеральное агентство новостей. Фейерверки сверкали над Ухтой, Воркутой, Сыктывкаром и другими городами региона.