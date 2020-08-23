Конгресс США поддержал идею выделения 25 млрд долларов Почтовой службе

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, согласно которому Почтовой службе будет выделено дополнительное финансирование перед президентскими выборами. Об этом сообщили на сайте нижней палаты законодательного органа.

Документ подразумевает отмену программы по сокращению расходов Почтовой службы. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался против идеи голосования по почте и заявлял, что наложит вето на законопроект, если тот попадет к нему на стол, передает ТАСС.

Несмотря на то, что Сенат Конгресса контролируется Республиканской партией, к которой принадлежит Трамп, инициативу все же поддержали. Палата представителей США специально вышла с каникул, чтобы принять решение насчет законопроекта о работе Почтовой службы.