Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Фейерверки в подарок от партии "Родина" осветили небо Республики Коми

Фейерверки в подарок от партии "Родина" осветили небо Республики Коми

 Университет Джонса Хопкинса обновил статистику случаев COVID-19 в мире

Университет Джонса Хопкинса обновил статистику случаев COVID-19 в мире
Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

 В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей

В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей
Канье Уэст оставил в Луизиане заявку на участие в выборах на пост главы США

Канье Уэст оставил в Луизиане заявку на участие в выборах на пост главы США

 Конгресс США поддержал идею выделения 25 млрд долларов Почтовой службе

Конгресс США поддержал идею выделения 25 млрд долларов Почтовой службе
Фейерверки в подарок от партии "Родина" осветили небо Республики Коми

Фейерверки в подарок от партии "Родина" осветили небо Республики Коми

 Университет Джонса Хопкинса обновил статистику случаев COVID-19 в мире

Университет Джонса Хопкинса обновил статистику случаев COVID-19 в мире
Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

 В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей

В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей
Канье Уэст оставил в Луизиане заявку на участие в выборах на пост главы США

Канье Уэст оставил в Луизиане заявку на участие в выборах на пост главы США

 Конгресс США поддержал идею выделения 25 млрд долларов Почтовой службе

Конгресс США поддержал идею выделения 25 млрд долларов Почтовой службе
2:37   23 Августа 2020
Политика

Конгресс США поддержал идею выделения 25 млрд долларов Почтовой службе

Конгресс США поддержал идею выделения 25 млрд долларов Почтовой службе

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, согласно которому Почтовой службе будет выделено дополнительное финансирование перед президентскими выборами. Об этом сообщили на сайте нижней палаты законодательного органа.

Документ подразумевает отмену программы по сокращению расходов Почтовой службы. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался против идеи голосования по почте и заявлял, что наложит вето на законопроект, если тот попадет к нему на стол, передает ТАСС.

Несмотря на то, что Сенат Конгресса контролируется Республиканской партией, к которой принадлежит Трамп, инициативу все же поддержали. Палата представителей США специально вышла с каникул, чтобы принять решение насчет законопроекта о работе Почтовой службы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#выборы #конгресс сша #почтовая служба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...