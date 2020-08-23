Зеленский заявил о первой волне коронавируса на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 в своей стране, как прохождение первой волны коронавируса. Об этом глава государства заявил в интервью каналу "Украина 24".

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине, по словам Зеленского, является "первой волной". Глава государства отметил, его страна переживает этот этап впервые.

Президент Украины заявил, что благодаря своевременной реакции врачей в Незалежной удалось сбить первую волну в тот момент, когда во многих других странах был пик заболеваемости.

Зеленский указал, что в некоторых областях загруженность коек в больниц превысила 50%. Если тенденция не изменится, то на Украине может случиться то же, что было в Италии.