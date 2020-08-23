СМИ уличили Байдена в плагиате речи на съезде демократов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден произнес слова, полностью повторяющие фразу известного канадского политика. Об этом сообщает Washington Examiner.

Политик произнес свою речь в заключительный день съезда демократов, где он официально согласился участвовать в грядущих выборах президента США от партии. В заключительной части речи Байден сказал: "Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. Свет сильнее тьмы".

Журналистам эта цитата напомнила предсмертную записку главы левой канадской Новой демократической партии Джека Лэйтона. В 2011 году он написал: "Мои друзья, любовь лучше ненависти, надежда лучше страха, оптимизм лучше отчаяния".

По сообщениям СМИ, Байден ранее уже обвинялся в плагиате. В 1988 году он отказался выдвигать свою кандидатуру из-за обвинения в заимствовании при подготовке текста речи.