Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Университет Джонса Хопкинса обновил статистику случаев COVID-19 в мире

Университет Джонса Хопкинса обновил статистику случаев COVID-19 в мире

 Онищенко предложил увеличить размер студенческих стипендий в РФ

Онищенко предложил увеличить размер студенческих стипендий в РФ
Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

 В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей

В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей
Зеленский заявил о первой волне коронавируса на Украине

Зеленский заявил о первой волне коронавируса на Украине

 СМИ уличили Байдена в плагиате речи на съезде демократов

СМИ уличили Байдена в плагиате речи на съезде демократов
Университет Джонса Хопкинса обновил статистику случаев COVID-19 в мире

Университет Джонса Хопкинса обновил статистику случаев COVID-19 в мире

 Онищенко предложил увеличить размер студенческих стипендий в РФ

Онищенко предложил увеличить размер студенческих стипендий в РФ
Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

Финансовый консультант объяснила, как выгодно инвестировать деньги

 В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей

В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей
Зеленский заявил о первой волне коронавируса на Украине

Зеленский заявил о первой волне коронавируса на Украине

 СМИ уличили Байдена в плагиате речи на съезде демократов

СМИ уличили Байдена в плагиате речи на съезде демократов
1:23   23 Августа 2020
Политика

Угрозы США по "Северному потоку — 2" показывает их отношение к конкурентам

Угрозы США по "Северному потоку — 2" показывает их отношение к конкурентам

Политика США относительно строительства нитей газопровода по проекту "Северный поток — 2" является лишь одним из примеров отношения Вашингтона к своим конкурентам. Государство не потерпит конкуренции в важных для него отраслях, передает Der Spiegel.

Другой показательный пример политики США в отношении своих конкурентов — это ситуация с социальной сетью TikTok. Трамп утверждает, что китайская соцсеть может угрожать национальной безопасности страны. Несмотря на это, он готов предоставить TikTok возможность работать на территории США. Это будет возможно, если приложение выкупит американская компания у его китайского владельца ByteDance, передает "ИноСМИ".

В вопросе с российским газопроводом Соединенные Штаты противоречат сами себе. Они указывают, что Европа финансирует Россию, поддерживая проект "Северный поток — 2". Однако, когда США накрыл холодный фронт, американцы были благодарны РФ за поставку газа с полуострова Ямал по сниженным тарифам. При этом строительство нитей газопровода никак не угрожает энергетической безопасности Европы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #Северный поток — 2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...