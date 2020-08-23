Угрозы США по "Северному потоку — 2" показывает их отношение к конкурентам

Политика США относительно строительства нитей газопровода по проекту "Северный поток — 2" является лишь одним из примеров отношения Вашингтона к своим конкурентам. Государство не потерпит конкуренции в важных для него отраслях, передает Der Spiegel.

Другой показательный пример политики США в отношении своих конкурентов — это ситуация с социальной сетью TikTok. Трамп утверждает, что китайская соцсеть может угрожать национальной безопасности страны. Несмотря на это, он готов предоставить TikTok возможность работать на территории США. Это будет возможно, если приложение выкупит американская компания у его китайского владельца ByteDance, передает "ИноСМИ".

В вопросе с российским газопроводом Соединенные Штаты противоречат сами себе. Они указывают, что Европа финансирует Россию, поддерживая проект "Северный поток — 2". Однако, когда США накрыл холодный фронт, американцы были благодарны РФ за поставку газа с полуострова Ямал по сниженным тарифам. При этом строительство нитей газопровода никак не угрожает энергетической безопасности Европы.