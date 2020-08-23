Университет Джонса Хопкинса обновил статистику случаев COVID-19 в мире

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире было зафиксировано более 23 млн случаев заболевания. Свидетельствующие об этом подсчеты опубликованы на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным американских специалистов, число погибших с COVID-19 в мире превысило 800 тыс. человек. Излечиться за это время удалось более 14 млн 766 тыс. пациентам. Из них больше 767 тыс. — россияне, сообщает РИА Новости.

Первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко накануне назвал Россию победительницей с точки зрения количества выздоровевших граждан. По его словам, отечественным врачам удалось показать всему миру тот необходимый морально-нравственный пример поведения во время сложной эпидемиологической ситуации.

В России с момента объявления ВОЗ пандемии выявили почти 952 тыс. случаев передачи вируса. Сейчас под наблюдением медиков остаются около 168 тыс. пациентов. За это время российские специалисты провели порядка 34 млн тестов на COVID-19.