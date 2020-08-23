Онищенко предложил увеличить размер студенческих стипендий в РФ

Стипендии в российских вузах должны соответствовать прожиточному минимуму. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Политик отметил, что студент не должен учиться, постоянно думая как прокормить себя. По словам Онищенко, успеваемость станет лучше, если размер стипендии будет не ниже прожиточного минимума (12 130 рублей), передает телеканал "360".

"Дать возможность жить не жируя и учиться нормально — это правильно", — сказал депутат.

Онищенко подчеркнул, что стипендия может быть высокой, если обучающийся показывает хороший уровень знаний. Кроме того, размер стипендии в некоторых регионах РФ может быть разным, в зависимости от качества учебного заведения, заключил Онищенко.