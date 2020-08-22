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23:27   22 Августа 2020
Политика

Байден готов закрыть границы США в случае новой волны пандемии коронавируса

Байден готов закрыть границы США в случае новой волны пандемии коронавируса

США будут двигаться и развиваться только после того, как удастся решить вопрос с коронавирусом. Об этом заявил кандидат на пост президента США от демократической партии Джозеф Байден.

Когда Байдена спросили, готов ли он закрыть страну в случае, если после принятия им присяги случится вторая волна пандемии коронавируса в комбинации с гриппом, он однозначно ответил, что сделает это в случае такой необходимости, передает RT.

"Я буду готов сделать все, что потребуется для спасения жизней, поскольку мы не можем заставить нашу страну работать до тех пор, пока не сможем контролировать вирус", — сказал кандидат от демократической партии.

Также он отметил, что непонимание такой необходимости со стороны текущей администрации США является фундаментальным изъяном их мышления.

Недавно стало известно, что предвыборный штаб Байдена собрал более 70 миллионов долларов пожертвований за одну неделю, передает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #байден #коронавирус

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