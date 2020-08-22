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23:11   22 Августа 2020
Общество

Астероид пронесется рядом с Землей накануне выборов президента США

Астероид пронесется рядом с Землей накануне выборов президента США

Астероид окажется на минимальном расстоянии от Земли 2 ноября. Это космическое событие будет предшествовать президентским выборам в США.

Информацию о приближении космического объекта сообщает NASA. Согласно подсчетам специалистов, астероид приблизится к Земле на минимальное расстояние в 18:33 по московскому времени. Космический объект получил название 2018 VP1. Он окажется всего в 384 тысячах километров от планеты.

Ученые узнали об астероиде 2018 VP1 3 ноября 2018 года. Он входит в группу "Аполлонов", трассы которых пересекаются с земной орбитой, передает телеканал "360".

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Основными претендентами на пост главы государства являются нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

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Автор: Ирина Большунова
#выборы сша #nasa #астероид

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